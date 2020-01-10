Деньги на замену понтонного моста в Мысовке разрешили осваивать до сентября

Деньги на замену понтонного моста в Мысовке разрешили осваивать до сентября
Мост в Мысовке по состоянию на декабрь 2018 года. Фото прокуратуры Калининградской области
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27 млн руб. на строительство нового понтонного моста через реку Разлив в поселке Мысовка Славского городского округа, которые не смогли освоить в 2019 году, разрешено тратить до 1 сентября 2020 года. Соответствующее постановление областного правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее стало известно о серьезных проблемах со строительством понтонного моста. В частности, согласно разъяснениям подрядчика, конкурсная документация была составлена властями с ошибками.

«Переписка продолжается уже почти два месяца. Неужели ни у кого не хватило профессионализма провести одно совещание и снять все вопросы. Губернатор деньги выделил своевременно. Люди ждут, оперативные службы до жителей добраться не могут. Покойников и больных, да и стариков будем носить на руках с опасностью свалиться в ледяную воду. Усилю контроль за решением проблемы», — писал депутат в ноябре 2019 года.

В конце 2018 года года стало известно, что из-за прогнившего понтонного моста часть Мысовки оказалась фактически отрезана.

Во время проверки прокуратура пришла к выводу, что переправа находится в неисправном состоянии и небезопасна для людей.

В феврале 2019 года глава администрации Славска Эдуард Кондратов заявил, что муниципалитет рассчитывает на финансовую поддержку правительства области. В апреле обустроить новую переправу через Разлив местные власти обязал суд; с иском обратился районный прокурор. В июне областные власти выделили на новый мост 27 млн рублей.

15 ноября стало известно, что администрация Славска заключила контракт на поставку и монтаж новых понтонных звеньев для устройства переправы в поселке Мысовка. Исполнить контракт должны не позднее 25 декабря 2019 года.
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