За прошедший год в России на 70% увеличилось количество киберпреступлений

За прошедший год в России на 70% увеличилось количество киберпреступлений
Виталий Невар / Новый Калининград
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За девять месяцев 2019 года МВД России отметило 70%-й рост числа преступлений в сфере IT-технологий. Многие из них совершались с помощью банковских карт и мобильных телефонов, передает в пятницу, 10 января, ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

«За девять месяцев 2019 года сотрудниками органов внутренних дел зарегистрировано 201,7 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, это на 70,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — процитировали ведомство в издании. Как отметили в МВД, наиболее популярными оказались преступления, совершенные с помощью устройств мобильной связи, банковских карт и интернета.

В издании отмечают, что общее количество преступников, совершивших подобные правонарушения, составило 14,2 тыс. человек. На это число приходится 66,8 тыс. краж с использованием современных кибертехнологий. В начале декабря МВД отмечало, что почти за три прошедших года количество сетевых преступлений увеличилось в три раза, а вред от них исчисляется миллиардами рублей.

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