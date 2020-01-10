На область приходится почти 8% всего миграционного прироста населения РФ

Калининградская область аккумулирует на своей территории 7,6% миграционного прироста населения в Российской Федерации. Такие данные опубликовал Росстат по состоянию на конец 2018 года.



В 2018 году миграционный прирост населения области составил 9,5 тыс. человек, а в целом по РФ — 124,9 тыс. человек.

На территории Калининградской области проживают 0,7% населения России, на которых приходится 0,5% всероссийского оборота розничной торговли и 0,6% оборота сферы услуг, отмечает Росстат.