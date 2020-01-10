Ученые рассказали, когда россияне смогут увидеть первое лунное затмение в 2020 году

Ученые рассказали, когда россияне смогут увидеть первое лунное затмение в 2020 году
Виталий Невар / Новый Калининград
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Одно из четырех лунных затмений этого года состоится в ночь на субботу, 11 января. Жители всей страны смогут наблюдать заход спутника в полутень Земли, передает ТАСС в пятницу, 10 января, со ссылкой на эксперта Московского планетария Людмилу Кошман.

Как отмечают в издании, предстоящее затмения Луны будет одним из самых значительных — спутник Земли погрузится в ее тень почти на 100%. Такие явления происходят в полнолуние, поскольку Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной, которая при этом заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок. Сообщается, что в земную «полутень» Луна будет заходить еще четыре раза в течение 2020 года.

«В ночь на субботу, 11 января, произойдет самое значительное полутеневое лунное затмение 2020 года, так как Луна практически полностью зайдет в полутень Земли. Оно начнется 10 января в 20:08 по московскому времени и продлится до 00:12 субботы. Момент наибольшей фазы полутеневого затмения наступит в 22:10. В этот момент Луна будет располагаться над горизонтом на всей территории нашей страны, то есть это затмение можно будет увидеть из любого региона России», — процитировали в издании слова ученого.

Эксперты считают, что ждать эффекта «кровавой Луны» не стоит, поскольку такое явление происходит только при полном лунном затмении, когда спутник полностью оказывается в тени Земли.

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