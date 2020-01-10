Синоптики назвали причину аномально теплой зимы в России

Синоптики назвали причину аномально теплой зимы в России
Виталий Невар / Новый Калининград
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Аномально теплая для зимы погода на большей части России установилась из-за того, что обширная зона высокого давления, или «сибирский максимум», сформировалась южнее обычного. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

Антициклон чаще всего образуется над Западной и Восточной Сибирью, Красноярским краем и Якутией. По словам Варанкина, в этом году «сибирский максимум» сформировался над югом Бурятии и Забайкалья. Из-за этого циклоны свободно движутся через Урал и несут с собой атлантическое тепло.

«Эта зона („сибирский максимум“ — прим. „Нового Калининграда“) держит теплый воздух, идет выхолаживание, а потом этот холод <...> распространяется на Урал и в Центральную Россию», — объяснил специалист.

По его прогнозу, на большей территории России температура будет на четыре-двенадцать градусов выше нормы.

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