Велодорожка вдоль побережья Калининградской области подешевела

Стоимость контракта на строительство велодорожки от Куршской косы до Приморья вдоль морского побережья уменьшили на 13,5 млн руб. Об этом свидетельствует соответствующее соглашение, опубликованное на портале госзакупок.

Согласно документу, областные власти и подрядчик решили уменьшить стомость работ в связи с «уменьшением ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2019 год». При этом цена контракта уменьшена пропорционально объему работ, которые предусматривались в минувшем году. Теперь общая стоимость строительства оценивается в 342,7 млн руб.

С чем именно связано «уменьшение ранее доведенных лимитов», в региональном правительстве пока не пояснили.

Напомним, строительство велодорожки финансируется в том числе по программе приграничного сотрудничества «Россия-Польша», по которой правительство области получило грант в размере 4,047 млн евро. На строительство дорожки выделили 356 млн руб.

Конкурс по выбору подрядчика был объявлен в конце июля прошлого года. Контракт получила компания «ДСП», возглавляемая депутатом горсовета Калининграда Сергеем Григоренко. Весь маршрут длиной 34 км должен быть завершен в июне 2021 года.