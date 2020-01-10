Пассажиропоток в пригородных поездах региона за год вырос почти на 25%

В 2019 году услугами Калининградской железной дороги воспользовались 5,2 млн пассажиров — на 22,9% больше, чем в 2018 году. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе КЖД в пятницу.



Пассажирооборот на Калининградской железной дороге вырос на 14,7% к уровню 2018 года и достиг 196,9 млн «пассажирокилометров» (пасс-км). В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 131,6 млн пасс-км, что на 24,6 % превысило показатель предыдущего года.

Поездами дальнего следования воспользовались 249,4 тыс. пассажиров, пригородными поездами — свыше 4,9 млн (+24,5 %).

Отметим, в настоящее время электро и дизель-поезда курсируют в Калининградской области по 10 направлениям.