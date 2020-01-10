В 2020 году в Польше решили сделать только 7 торговых воскресений (список)

В 2020 году в Польше решили сделать только 7 торговых воскресений (список)
Алексей Милованов / Новый Калининград
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В 2020 году только 7 воскресных дней в Польше будут торговыми. Об этом сообщает Radio ZET.

Запрет на торговлю, введенный в 2018 году, не будет применяться:

— 26 января,

— 5 апреля,

— 26 апреля,

— 28 июня,

— 30 августа,

— 13 и 20 декабря (перед Рождеством).

Кроме того, покупки нельзя сделать в праздничные дни: 1 января (Новый год), 6 января (католический праздник Трех королей), 12-13 апреля (Пасха), 1 мая (День труда), 3 мая (День Конституции), 11 июня (праздник Тела и Крови Христовых), 15 августа (День польской армии), 1 ноября (День всех святых), 11 ноября (День Независимости) и 25 и 26 декабря (Рождество).


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