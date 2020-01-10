В Польше растет число сторонников запрета воскресной торговли

Сейчас около 70% поляков говорят о том, что закрытые по воскресеньям магазины не является для них проблемой. Количество тех, кто поддерживает запрет на воскресную торговлю, растет. Об этом сообщает Radio ZET со ссылкой на отчет банка Santander.

Против строгих правил, действующих с 2018 года, выступает только каждый четвертый поляк. Большинство противников запрета — горожане, в то время как сельские жители привыкли к к запрету быстрее. За возвращение коммерческих воскресений чаще выступают состоятельные поляки.