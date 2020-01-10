В Польше запустили электронные комплексы контроля парковки

В Польше запустили электронные комплексы контроля парковки
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Варшаве начали работать комплексы автоматического контроля платы за парковку. Как сообщает TVN 24, комплексы устанавливаются на легковые авто. Два экипажа с комплексами будут столь же эффективны, как 10 пеших патрулей.

Муниципальные власти запустили два таких авто, они оборудованы камерами и поддерживают пешие патрули. Работать комплексы начинают с 8 утра, когда начинает действовать зона платной парковки. Система считывает номера припаркованных авто и сверяется с электронной базой, чтобы выяснить, заплатил ли водитель за парковку. Проверка будет проводиться дважды за короткий промежуток времени, чтобы исключить ошибки.



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