Барк «Седов» побил собственный рекорд хождения под парусами

Барк «Седов» побил собственный рекорд хождения под парусами
Виталий Невар / Новый Калининград

Четырехмачтовый барк «Седов» побил собственный рекорд прошлого года, пройдя под парусами 232 морских мили за сутки. Об этом сообщает официальная группа Экспедиции парусников Росрыболовства.

Сейчас одно из крупнейших в мире парусных учебных судов принимает участие в кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«На переходе по Атлантическому океану по пути к Монтевидео учебное парусное судно „Седов“ прошло за сутки под парусами более 232,7 морские мили со скоростью 11 узлов, что стало пока что лучшим показателем суточного перехода кругосветки и прошлогодних рейсов. Справа на траверзе курсанты и экипаж увидели острова Зеленого мыса Кабо-Верде», — говорится в сообщении.

В прошлом году на пути из Мурманска в Калининград барк поймал хороший ветер и совершил суточный переход без работы машины в 222 морские мили.

Барки «Седов» и «Крузенштерн» вышли в открытое море из Калининграда 8 декабря. «Седов» после выхода из Калининграда зашел в испанский Лас-Пальмас, где экипаж и курсанты встретили Новый год. Экспедиция началась 1 ноября, когда из порта Владивосток навстречу калининградским баркам вышел парусник «Паллада». Он и барк «Седов» осуществят кругосветные плавания, а барк «Крузенштерн» — трансатлантическое. В общей сложности барки «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн» пройдут около 100 тысяч морских миль.


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