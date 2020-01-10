Барк «Седов» побил собственный рекорд хождения под парусами

Четырехмачтовый барк «Седов» побил собственный рекорд прошлого года, пройдя под парусами 232 морских мили за сутки. Об этом сообщает официальная группа Экспедиции парусников Росрыболовства.

Сейчас одно из крупнейших в мире парусных учебных судов принимает участие в кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«На переходе по Атлантическому океану по пути к Монтевидео учебное парусное судно „Седов“ прошло за сутки под парусами более 232,7 морские мили со скоростью 11 узлов, что стало пока что лучшим показателем суточного перехода кругосветки и прошлогодних рейсов. Справа на траверзе курсанты и экипаж увидели острова Зеленого мыса Кабо-Верде», — говорится в сообщении.

В прошлом году на пути из Мурманска в Калининград барк поймал хороший ветер и совершил суточный переход без работы машины в 222 морские мили.

Барки «Седов» и «Крузенштерн» вышли в открытое море из Калининграда 8 декабря. «Седов» после выхода из Калининграда зашел в испанский Лас-Пальмас, где экипаж и курсанты встретили Новый год. Экспедиция началась 1 ноября, когда из порта Владивосток навстречу калининградским баркам вышел парусник «Паллада». Он и барк «Седов» осуществят кругосветные плавания, а барк «Крузенштерн» — трансатлантическое. В общей сложности барки «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн» пройдут около 100 тысяч морских миль.