Скончался калининградский журналист Владимир Костомаров

Скончался калининградский журналист Владимир Костомаров
Владимир Костомаров. Фото - Денис Сечкин
Все новости по теме: Память

После тяжелой болезни умер калининградский журналист Владимир Костомаров. Об этом сообщили его бывшие коллеги в соцсетях.

В 1990-х он возглавлял газету «Каскад», входившую в одноименный влиятельный медиахолдинг вместе с телеканалом, а затем аналитическое управление мэрии Калининграда в период руководства городом Юрия Савенко.

«Выпускник Львовского военно-политического. Офицер, журналист, редактор, стилист, эрудит, всё и всех помнящий, щедрый, бешено работоспособный. Как говорится, олд скул», — написал в Facebook о Костомарове его бывший подчиненный Денис Сечкин.
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