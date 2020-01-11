Диетолог: голодать после новогодних праздников — плохая идея

Диетолог: голодать после новогодних праздников — плохая идея
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Начинать рабочую неделю с разгрузочных дней — плохая идея. Переход от новогоднего пиршества к диетам может нанести вред здоровью, передает в субботу РИА «Новости» со ссылкой на диетолога Арину Скоромную.

«Длинные праздники оставили россиянам не только положительные эмоции, но и лишние „новогодние килограммы“. Салат оливье, заправленный майонезом, и обильное употребление алкоголя не добавляют легкости весу и красоты фигуре. „Надо садиться на жесточайшую диету сразу после праздников“ — это первая мысль, которая приходит в голову россиянину сразу после длинных каникул», — отмечает агентство. Однако, как рассказала диетолог, такой резкий переход к голоданию нанесет вред. «Я бы рекомендовала не устраивать после таких крупных пиршеств какие-то разгрузочные дни. Это может быть вреднее и для здоровья, и для фигуры, чем нормальное питание. Такие диеты — это большой стресс для организма. Это стресс для гормональной системы, для желудка, для обмена веществ. Не нужно „садиться“ на яблоки или кефир. Не нужно садиться на монодиеты после пиршеств», — считает диетолог.

Лучшим способом сбросить «новогодние килограммы» является возвращение к нормальному питанию с небольшими ограничениями. «На ланч стоит взять только суп или только курицу с гарниром из овощей на пару. Также подойдет стейк лосося или любой другой рыбы с овощным гарниром. Если вы заботитесь о своей фигуре, то от компотов и десертов стоит отказаться. Если все-таки хотите десерт, то им могут послужить фрукты», — советует диетолог.


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