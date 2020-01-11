Эксперт рассказал, как обезопасить ребенка в интернете

Эксперт рассказал, как обезопасить ребенка в интернете
Фото / Новый Калининград
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Защитить своих детей в интернете родители могут, в частности, рассказав, какой информацией можно делиться в Сети. Такие рекомендации дал глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров, сообщает РИА «Новости».

«Контролируйте доступ к личной информации: расскажите ребенку, какой информацией нельзя делиться в Сети. Важно, чтобы ребенок осознавал, что вся информация, которая попадает в Сеть, остается там навсегда», — считает Федоров.

По его словам, если ребенок разрешает смотреть родителям в его смартфон, то можно настроить в мессенджерах, (например, в WhatsApp), чтобы только контакты ребенка могли видеть изображение и статус его профиля, когда он находится в Сети. Также стоит включить сквозное шифрование, чтобы киберпреступники не смогли получить доступ к сообщениям и конфиденциальной информации. «Важно помнить, что это работает, только если все участники переписки включают шифрование, поэтому напомните родителям одноклассников об этой функции», — добавил эксперт.

Федоров также советует родителям следить за потребляемым ребенком контентом, например, скачивать приложения из категории «для всей семьи» или «для детей»: их проверяют не только на контент, но и всплывающие рекламные объявления. Кроме того, приложения из этой категории запрашивают разрешение родителей, если дети нажимают ссылки на внешние сайты или хотят совершить покупки в приложении.

Родители также могут отслеживать, с кем ребенок общается в Сети и в каком он настроении после этого. «Сегодня остро стоит тема кибербуллинга, которую следует открыто обсуждать с детьми. Злоумышленники используют неуверенность жертвы, чтобы унизить ее. Иногда поводом для насмешек может стать слишком личная фотография или видео с ребенком», — пояснил он.

«Не забывайте напоминать базовые правила: ставить пароль на устройство (чтобы личный контент не попал в чужие руки); регулярно обновлять смартфон (часто обновления включают в себя исправления, связанные с безопасностью и устранением найденных уязвимостей). Защита детей начинается с просвещения. Чем больше родители будут сами узнавать о развитии цифровых медиа, новинках среди приложений и онлайн-инструментов и рассказывать об этом, тем скорее их дети станут компетентными интернет-пользователями», — заявил эксперт.

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