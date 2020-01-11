В РПЦ назвали храмы хорошим местом для знакомств

Храмы являются хорошим местом для личных знакомств, которые впоследствии могут перерасти в любовь. Такое мнение высказал в субботу председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия-24», сообщает ТАСС.



«Конечно, храм — это дом божий, и, конечно, было бы странно, если бы вы приходили в храм только за тем, чтобы там подыскивать себе невесту. — сказал он. — С другой стороны, для православного христианина и православной христианки сама атмосфера храма — это та вполне естественная ситуация, где может зародиться не только личное знакомство, но и любовь». Митрополит отметил, что многие церковные люди, вступившие впоследствии в брак, познакомились именно в храме. «В том числе на церковном клиросе, или при исполнении каких-то церковных послушаний. Или во внебогослужебное время, когда они начали общаться друг с другом, а постепенно это общение переросло в любовь», — пояснил он. «И не случайно ведь существует поговорка: «Браки заключаются на небесах», — сказал митрополит.