В РПЦ назвали храмы хорошим местом для знакомств

В РПЦ назвали храмы хорошим местом для знакомств
Виталий Невар / Новый Калининград

Храмы являются хорошим местом для личных знакомств, которые впоследствии могут перерасти в любовь. Такое мнение высказал в субботу председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия-24», сообщает ТАСС.

«Конечно, храм — это дом божий, и, конечно, было бы странно, если бы вы приходили в храм только за тем, чтобы там подыскивать себе невесту. — сказал он. — С другой стороны, для православного христианина и православной христианки сама атмосфера храма — это та вполне естественная ситуация, где может зародиться не только личное знакомство, но и любовь». Митрополит отметил, что многие церковные люди, вступившие впоследствии в брак, познакомились именно в храме. «В том числе на церковном клиросе, или при исполнении каких-то церковных послушаний. Или во внебогослужебное время, когда они начали общаться друг с другом, а постепенно это общение переросло в любовь», — пояснил он. «И не случайно ведь существует поговорка: «Браки заключаются на небесах», — сказал митрополит.

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