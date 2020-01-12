Синоптики обещают калининградцам дождливую и теплую неделю

Синоптики обещают жителям Калининградской области относительно теплую погоду и дожди на предстоящей рабочей неделе. Об этом свидетельствуют данные гидрометеорологических служб.

По данным Гидрометцентра РФ, в понедельник и вторник будет облачно, небольшой дождь и +6-5°. По ночам температура не будет опускаться до 2-3° тепла. В среду и четверг потеплеет до 7 градусов, ожидается переменная облачность и без осадков. В пятницу также сухо и до +5 градусов.

Калининградский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды дает прогноз только до четверга. Эта служба обещает небольшие осадки с понедельника по среду, в четверг будет сухо. Температурный прогноз совпадает.

Прогноз погоды «Нового Калининграда» в понедельник обещает небольшой дождь вечером и 5,5 градусов тепла. Во вторник — сильную облачность, дождь днем и до 5 градусов тепла. В среду — облачность и до 9 градусов. В четверг и пятницу — облачность в течение дня и около плюс 5 градусов.