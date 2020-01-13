Власти РФ планируют изменить структуру оплаты труда учителей

Власти РФ планируют изменить структуру оплаты труда учителей
Алексей Милованов / Новый Калининград
Все новости по теме: Образование

Правительство РФ разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые позволят ввести новую модель и прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне. Об этом заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева в интервью «Российской газете».

В настоящее время министерство стремится к тому, чтобы 70% фонда оплаты труда учителей расходовалось на оклады за одну ставку — то есть за 18 уроков в неделю, и только оставшиеся 30% — на различные надбавки.

«Такие рекомендации регионы получают каждый год. Но проблема в том, что субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, набавки и стимулирующие выплаты», — сообщила Васильева, отметив, что далеко не во всех регионах пропорция «70 на 30» соблюдается. В итоге нередко зарплата учителя достигает средней по области, только если педагоги берут дополнительную нагрузку, работая на 1,5 ставки и больше.

По словам Васильевой, с целью выйти из сложившейся ситуации и разрабатываются поправки в Трудовой кодекс. Они должны законодательно закрепить правило «четыре документа для учителя», в число которых входят рабочая программа по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал и электронный дневник.

«Любые другие бумаги — о субботниках, прививках, партах и тому подобное — не должны быть заботой учителя», — считает глава Минпросвещения.

Кроме того, Васильева надеется, что новые школьные стандарты (ФГОС) смогут немного облегчить жизнь педагогам, так как они позволят снизить нагрузку по отчетности более чем на 30% по сравнению с действующей версией нормативов.

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