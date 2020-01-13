«МегаФон» и «Билайн» сообщили о предстоящем повышении стоимости ряда тарифов

«МегаФон» и «Билайн» сообщили о предстоящем повышении стоимости ряда тарифов
Виталий Невар / Новый Калининград
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С 13 января «МегаФон» повышает стоимость архивных тарифов. В свою очередь, «Вымпелком» (бренд «Билайн») предупреждает о росте тарифов с 16 января, сообщает РИА «Новости».

В «МегаФоне» уточнили, что решение пересмотреть тарифы связано «с учетом роста потребления услуг абонентами». При этом в компании пообещали, что нововведения коснутся небольшого числа клиентов. В «Вымпелкоме» утверждают, условия ряда архивных тарифных планов в 2020 году пересматриваются в соответствии с рыночной ситуацией, которая, в частности, изменилась из-за затрат на «закон Яровой» и предстоящих расходов на реализацию закона о «суверенном рунете».

В МТС и Tele2 пока не прокомментировали возможность повышения тарифов.

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