Россельхознадзор временно ограничил ввоз в регион цитрусовых из Китая

Россельхознадзором введены временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию из Китайской Народной Республики цитрусовых культур. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Уточняется, что ограничения введены с 6 января 2020 года в связи с неоднократными случаями выявления в цитрусовых карантинных для Евразийского экономического союза объектов.
Продукция, отгруженная до 6 января, подлежит ввозу на территорию РФ по результатам проведения карантинного фитосанитарного контроля.
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