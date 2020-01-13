В 2019 году интернет-аудитория увеличилась за счет пенсионеров

В 2019 году количество российских пользователей интернета старше 16 лет увеличилось с 91 млн до 94,4 млн человек, что составляет 79,8% взрослого населения страны. По сравнению с данными 2018 года число представителей старшего поколения в категории старше 65 лет число пользователей Сети возросло с 26 до 36%, а в категории 50–64 года — с 63 до 66%. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает РБК со ссылкой на отчет аналитического агентства GfK.

Показатели других категорий при этом практически не изменились: среди молодых людей (16–19 лет) присутствие в сети составило почти 100%, категория пользователей 20–29 лет также сохраняет стабильность (97%). Интернет-аудитория россиян 30–39 лет увеличилась с 92 до 94%, а группа 40–49 лет — с 85 до 89%.

Как отметили в издании, увеличение количества «возрастных» пользователей в сети связано с тем, что взросление активной аудитории интернета делает людей представителями уже других возрастных групп, однако привычки сетевого поведения и получения информации у них остаются прежние.

«Кроме того, младшие члены семьи помогают старшим обновлять гаджеты: они покупают себе более современные устройства, а свои морально устаревшие, но вполне функциональные смартфоны отдают бабушкам и дедушкам. Также этот рост стимулирует развитие госуслуг, онлайн-платежей, контента для более старших поколений», процитировали в издании слова представителя GfK Петра Залесского.

Также отмечен рост людей, пользующихся интернетом вне дома: в предпенсионной категории (50–64 года) этот показатель вырос до 33%, а у подростковой группы эта цифра составляет 67%. На работе (среди работоспособных категорий) интернетом пользуются более 60%.

Есть и те, кто совсем не пользуется современными веб-технологиями — в России таких 24 млн человек (20,2% населения старше 16 лет. Как правило, люди отказываются от присутствия в интернете по причине отсутствия потребности в нем (48,4%, в 2018-м этот вариант выбирали 54,9% респондентов), нехватки навыков пользования Сетью (35,7 против 29,1%), а также отсутствия необходимой техники (14,1 против 11,1%). К остальным причинам аналитики относят высокую стоимость сетевых услуг, трудности при чтении мелкого текста и принципиальный отказ от использования интернета.