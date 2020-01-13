Малыша, которого забрали у пьяных россиян в Гдыне, вернули родителям

Малыша, которого забрали у пьяных россиян в Гдыне, вернули родителям
Виталий Невар / Новый Калининград
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Трехлетнего мальчика, которого забрали у пьяной российской пары в Гдыне, вернули родителям. Самих туристов оштрафовали. Об этом сообщает Naszemiasto.pl.

Пара с детской коляской попала под камеры уличного видеонаблюдения в центре Гдыни в 2 часа ночи во время новогодних каникул. «Мужчина имел большие трудности с передвижением, а женщина сохраняла вертикальное положение благодаря коляске, которую толкала. В какой-то момент, однако, она отставила коляску в сторону и справила свою нужду на тротуаре», — сказал ранее журналистам пресс-секретарь гдыньской городской стражи Леонард Вавжиняк.

Полиция задержала супругов, в коляске находился их 3-летний ребенок. Выяснилось, что задержанные — граждане России, они приехали в Польшу на рождественские каникулы и остановились в отеле. Мальчика забрали у родителей и оставили на ночь в приемной семье. Родителей арестовывать не стали и отвезли в отель.

По решению суда ребенка вернули родителям на следующий день. Мужчина и женщина получили штраф в 250 злотых за то, что создали опасность для жизни и здоровья маленького сына.

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