В Гдыне полиция отобрала у пьяных родителей из России 3-летнего ребенка (видео)

В Гдыне полиция отобрала у пьяных родителей из России 3-летнего ребенка (видео)
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Гдыне во время новогодних праздников произошел инцидент с супружеской парой из России, у которых полиция забрала малолетнего ребенка. Мужчина и женщина были сильно пьяны, сообщает Trojmiasto.pl.

Пара попала под камеры уличного видеонаблюдения в центре Гдыни в 2 часа ночи. Шатающихся мужчину и женщину с коляской заметил оператор. Их задержали полицейские, оба оказались гражданами России. В коляске находился их 3-летний ребенок. «Мужчина имел большие трудности с передвижением, а женщина сохраняла вертикальное положение благодаря коляске, которую толкала. В какой-то момент, однако, она отставила коляску в сторону и справила свою нужду на тротуаре», — цитирует издание пресс-секретаря гдыньской городской стражи Леонарда Вавжиняка.

У мужчины оказалось 2,5 промилле в выдыхаемом воздухе, у женщины — более 1,5 промилле. В полиции они объяснили, что возвращались с вечеринки.

Отмечается, что после того, как супруги были задержаны, их ребенок отправился на ночь в социальный центр для детей. Полиция направила дело в семейный суд.



Материал подготовлен при поддержке Польского культурного центра в Калининграде.

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