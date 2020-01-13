Пассажиропоток в «Храброво» вырос на 10%, в основном за счет внутренних рейсов

Пассажиропоток в «Храброво» вырос на 10%, в основном за счет внутренних рейсов
Виталий Невар / Новый Калининград
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В 2019 года пассажиропоток аэропорта «Храброво» вырос по сравнению с 2018 годом на 10,3% — до 2,37 млн человек. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в пресс-службе «Храброво».

Основное увеличение произошло на внутренних направлениях — на 10,9%, до 2,2 млн человек. Количество пассажиров на международных рейсах выросло не так существенно — на 3,5%, до 179,8 тыс. человек.

«Рост пассажиропотока на внутренних линиях обусловлен, прежде всего, стабильными регулярными перевозками в Москву и Санкт-Петербург, увеличением частоты выполнения рейсов по этим направлениям, а также расширением маршрутной сети и открытием новых направлений», — отметили в пресс-службе.

Общий объем грузооборота через аэропорт «Храброво» в 2019 году увеличился на 2,8%, до 81,6 тыс. тонн.

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