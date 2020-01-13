Проект блок-коттеджей для колясочников выиграл грант Евросоюза

Проект по строительству блокированных коттеджей для инвалидов-колясочников, созданный общественной организацией «Ковчег», выиграл грант Евросоюза. Об этом сообщает Министерство социальной политики региона.

В блок-коттеджах будет организовано сопровождаемое проживание. Там же будет организован центр реабилитации, который займется поиском работодателей, консультированием и сопровождением при трудоустройстве инвалидов-колясочников.

В планы «Ковчега» также входит проведение двух тренингов с социальными предпринимателями, в ходе которых им расскажут об особенностях создания рабочих мест для инвалидов-колясочников. Кроме того, будет проведен конкурс на получение грантов на реализацию социальных проектов для улучшения жизни этой категории граждан.

Напомним, что в регионе хотят открыть фабрику по производству колясок для инвалидов.