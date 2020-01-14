Под калийный рудник возле Нивенского переводят более 12 га сельхозземель

Для размещения комбината по добыче и переработке калийно-магниевых солей в Багратионовском районе власти переводят более 12 га земель сельхозназначения. Об этом свидетельствуют два проекта постановления, опубликованные на сайте областного правительства.

Согласно документам, для размещения калийного рудника необходимо два участка площадью 28,4 тыс. кв. м и 93,3 тыс. кв. м. Они расположены порядка в 2,5 км от границы поселка Нивенское.

Власти намерены перевести земли по результатам рассмотрения ходатайства ООО «К-Поташ Сервис».

Напомним, после протестов местных жителей, опасавшихся за экологию, площадку в Нивенском «К-Поташ Сервис» решила использовать только под административные здания.

В 2018 году губернатор Антон Алиханов заявил, что вопросы с переносом промышленной площадки урегулированы. Планировалось, что к бурению компания должна приступить не раньше конца 2019 года. Власти области рассчитывают на 2 млрд руб. ежегодно от рудника.