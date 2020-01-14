В России выросли розничные цены на сигареты

В России выросли розничные цены на сигареты
Денис Туголуков / Новый Калининград
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С октября 2019 по январь 2020 года, крупные табачные компании повысили максимальные розничные цены на сигареты в России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на реестр цен на табачные изделия ФНС.

«Цены не меняются в один момент. Как правило, с момента подачи производителем декларации о новых ценах на продукцию до появления ее в продаже проходит несколько месяцев», — рассказала директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова.

Тем не менее сообщается, что в московских супермаркетах сигареты некоторых компаний выросли в цене после Нового года на 3,5%, или на шесть рублей.

«Рост максимальной розничной цены для большинства наших марок с декабря 2019 по январь 2020 года составил шесть рублей. Это обусловлено ежегодным повышением ставок акциза, которые в 2020 году увеличились на 4%», — сказала директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова.

В Калининградской области, курильщики пока подорожания не заметили и утверждают, что цены на данный момент остались прежними.

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