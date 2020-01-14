В Польше вводят налог на сахар для борьбы с ожирением и диабетом

В Польше вводят налог на сахар для борьбы с ожирением и диабетом
Виталий Невар / Новый Калининград
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С 1 апреля 2020 года в Польше вступает в силу «сахарный налог». Из-за этого вырастут в цене товары с содержанием сахара. Об этом сообщает интернет-портал «Польша сегодня».

Этот шаг должен стать частью государственной стратегии борьбы с ожирением и диабетом. Вице-премьер здравоохранения Славомир Гадомский отметил, что налог введен именно для ограничения потребления сахара, а не для пополнения бюджета.

Что касается цены товаров с содержанием сахара, цена будет зависеть от количества веществ-подсластителей. Так, например, напиток с одним подсластителем увеличится в цене на 70 грошей, с двумя — на 80 грошей. Стоимость напитков с содержанием кофеина, таурина и гуарану вырастет на 1 злотый.



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