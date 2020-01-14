В мэрии сообщили, на каких улицах Калининграда нет света или воды (список)

В мэрии сообщили, на каких улицах Калининграда нет света или воды (список)
Виталий Невар / Новый Калининград
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Во вторник, 14 января, подача электроэнергии прекращена по 23 адресам в Московском и Центральном районах города. В этих же районах остались без холодной воды 8 адресов. В зону отключения света попала также школа № 46. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

До 13.00 не будет света на ул. Судостроительной, 99-101, 102-106, 103-119, 110-114, 121-129; ул. 2-я Очаковской, 2; ул. 2-ой Судостроительной, 2-6, 3-5, 10-12, 11, 15-19, 18-20; ул. Яналова, 4-6, ул. К. Маркса, 3, 5-11, 16. В это же время будет отключен светофор на перекрестке ул. К. Маркса — ул. Леонова — ул. Кирова.

До 18.00 электричество отключат на ул. Киевской, 50-52, 50в, 50г, ул. Школьной. 1-1а, 1б, 2 (школа № 46), 6.

Без холодной воды до 16.00 остались ул. Саратовская, 1-15, 2-18, ул. Воздушная, 53-83, 70-76, ул. Добролюбова, 20, ул. Бассейная, 43, пр-т Мира, 125а, 125б.

Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда».

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