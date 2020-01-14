Опрос: в 1,5 раза выросло число калининградцев, которые не могу накопить «заначку»

Доля калининградцев, которые не могу накопить финансовую подушку безопасности из-за отсутствия денег в 2019 году выросла с 20,4 до 34,6%. Такие результаты показало социологическое исследование Калининградской социологической службы, проведенное в декабре 2019 года. Отчет есть в распоряжении редакции.



Значительно снизилась доля калининградцев, планирующих формировать финансовые резервы — с 36,4 до 10,9%.

Доля тех, кто сообщил социологам, что ему удается откладывать «на черный день», за два года почти не изменилась и составила почти 50% (в 2018 году происходило снижение до 41,2%).

В социологическом исследовании приняли участие 1000 жителей области.