Опрос: в 1,5 раза выросло число калининградцев, которые не могу накопить «заначку»

Опрос: в 1,5 раза выросло число калининградцев, которые не могу накопить «заначку»
Новый Калининград
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Доля калининградцев, которые не могу накопить финансовую подушку безопасности из-за отсутствия денег в 2019 году выросла с 20,4 до 34,6%. Такие результаты показало социологическое исследование Калининградской социологической службы, проведенное в декабре 2019 года. Отчет есть в распоряжении редакции. 

Значительно снизилась доля калининградцев, планирующих формировать финансовые резервы — с 36,4 до 10,9%.

Доля тех, кто сообщил социологам, что ему удается откладывать «на черный день», за два года почти не изменилась и составила почти 50% (в 2018 году происходило снижение до 41,2%).

В социологическом исследовании приняли участие 1000 жителей области.
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