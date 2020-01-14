ГИБДД: в Калининграде работает скрытый патруль

В Калининграде работает скрытый патруль. Такую информацию разместила Госавтоинспекция Калининградской области на официальной странице в социальной сети Instagram.
Временные рамки и даты работы патруля, как и другие подробности неизвестны. Также ведомство призвало автомобилистов соблюдать ПДД и быть взаимовежливыми.
Скрытый патруль — инспекторы ДПС на машинах без опознавательных знаков. Они фиксируют нарушения на видео.
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Уважаемые участники дорожного движения! Госавтоинспекция предупреждает о том, что в Калининграде работает скрытый патруль. Соблюдайте правила дорожного движения и будьте взаимовежливы! Помните, что безопасность на дорогах зависит от каждого из нас. #гибдд39#дтп #соблюдайпдд #скрытыйпатруль
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