Исследование: резко выросла доля калининградцев, бравших потребкредиты

В 2019 году произошел резкий рост доли участников ежегодного соцопроса, посвященного проблемам финансовой грамотности, которые заявили, что им приходилось брать потребительские кредиты. Такие результаты показало социологическое исследование Калининградской социологической службы, проведенное в декабре 2019 года. Отчет о проведении исследования есть в распоряжении редакции.



В 2017 году опыт получения и оплаты потребкредитов имели 13% опрошенных, в 2018 году их число выросло до 15,4%, а концу 2019 их доля достигла 24,2%.

Также растет доля тех, кто платил или платит ипотеку (с 4,7 до 6,4%) и автокредит (с 2,9 до 4,7%).

Доля тех, кто заявил, что пользуется кредитными карточками, за год незначительно скорректировалась с 27,7 до 26,5%.

Услугами микрокредитных организаций («деньги до зарплаты») пользовались всего 1% опрошенных.