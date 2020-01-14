Исследование: резко выросла доля калининградцев, бравших потребкредиты

Исследование: резко выросла доля калининградцев, бравших потребкредиты
Алексей Милованов / Новый Калининград
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В 2019 году произошел резкий рост доли участников ежегодного соцопроса, посвященного проблемам финансовой грамотности, которые заявили, что им приходилось брать потребительские кредиты. Такие результаты показало социологическое исследование Калининградской социологической службы, проведенное в декабре 2019 года. Отчет о проведении исследования есть в распоряжении редакции.

В 2017 году опыт получения и оплаты потребкредитов имели 13% опрошенных, в 2018 году их число выросло до 15,4%, а концу 2019 их доля достигла 24,2%.

Также растет доля тех, кто платил или платит ипотеку (с 4,7 до 6,4%) и автокредит (с 2,9 до 4,7%).

Доля тех, кто заявил, что пользуется кредитными карточками, за год незначительно скорректировалась с 27,7 до 26,5%.

Услугами микрокредитных организаций («деньги до зарплаты») пользовались всего 1% опрошенных.

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