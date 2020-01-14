Прокуратура внесла представление Силанову за ядовитый фильтрат на бывшей свалке

Природоохранная прокуратура внесла представление главе Калининграда Алексею Силанову за нарушение экологического законодательства, связанное с рекультивированной свалкой у мкрн. им. Космодемьянского. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил руководитель региональной общественной организации «Зеленый фонд» Олег Иванов.



Согласно письму из прокуратуры (есть в распоряжении редакции), проверка выявила «факты выхода фильтрата (токсичного продукта в том числе гниения отходов — прим. „Нового Калининграда“) на поверхность рекультивированного полигона ТКО в пос. им. А. Космодемьянского, просачивания фильтрата в месте установки накопительной емкости для сбора фильтрата». В связи с этим и вынесено представление: по закону отвечать за воздействие на почву должен собственник участка. Кроме того, материалы проверки направлены в полицию.

Напомним, ранее стало известно, что власти решили проложить трубу для перекачки фильтрата к очистным сооружениям. В качестве причины его ненормированного образования называются ошибки в проектировании при рекультивации свалки.