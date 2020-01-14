ВЦИОМ: россияне не хотят переносить каникулы с января на май

Россияне не хотят переносить длительные каникулы с новогодних праздников на майские. Об этом свидетельствует исследование ВЦИОМ.

В 2005 году 27% россиян высказывалось за перенос праздников на май. Сейчас этот показатель снизился до 3% опрошенных.

Половина россиян считают введение январских каникул удачным решением, 33% придерживаются обратного мнения. Считают, что каникулы — хорошая идея, но выходных слишком много, 4% опрошенных. Длительные каникулы на Новый год и Рождество были установлены в России пятнадцать лет назад. Ранее официальными праздничными днями были только три дня: 1, 2 и 7 января.

Противниками длинных праздников являются люди от 60 лет (47% против), а молодежь и россияне до 45 лет полностью поддерживают идею длительных выходных.

«Традиции формируются новыми поколениями граждан. В картине мира современной молодёжи длительные новогодние каникулы — это уже традиция, данность. И, для того, чтобы их отменить или видоизменить, потребуется не менее жаркая дискуссия, сравнимая с той, которая случилась 15 лет назад и отголоски которой хорошо помнят более старшие поколения», — прокомментировал результаты директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

Опрос проведен 12 января 2020 г. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.