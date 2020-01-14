Против полицейских, задержавших Голунова, возбудили уголовное дело

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий полицейскими, которые задержали журналиста Ивана Голунова в июне прошлого года. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на Телеграм-канал журналиста.

Об этом Голунов был официально проинформирован Следственным комитетом. В своем посте журналист отмечает, что письмо датировано 18-м декабря — за день до большой пресс-конференции президента, где Путин сообщил, что «от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД. Они все уволены из органов МВД. И против них против всех возбуждены уголовные дела».

«Письмо датировано 18 декабря (за день до пресс-конференции Путина), канцелярия Следственного комитета зарегистрировала его 25 декабря, а отправила на почту 26 декабря», — написал Голунов.

Следствие квалифицировало преступление по пункту «В» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий», хотя журналист настаивал на более мягких пунктах.

«В отношении кого возбуждено дело, сколько там подозреваемых, непонятно. В уведомлении нет ничего о применении ко мне насилия и спецсредств, мой адвокат отправил запрос с ходатайством об уточнении по моему статусу. Предполагаю, что Следственный комитет хочет возбудить дело по самому сложному составу, а потом добавить то, что полегче», — сообщил Голунов «Коммерсанту».

Напомним, журналиста издания «Медузы» Ивана Голунова, известного своими антикоррупционными расследованиями, задержали в Москве 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. В пресс-релизе МВД, выпущенном после задержания, коллеги и друзья Голунова обнаружили подложные фотографии с «уликами», якобы найденными в квартире журналиста. Только один из снимков, опубликованных полицией, действительно был сделан дома у Голунова. В субботу, 8 июня, суд отправил журналиста под домашний арест. Случившееся вызвало общественный резонанс, 11 июня Голунова освободили от уголовного дела. Через несколько дней президент Владимир Путин отправил в отставку двух глав управлений МВД по Москве после прекращения дела. Позже в МВД заявили, что в действиях оперативников, которые работали над делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова, выявлен «ряд нарушений».