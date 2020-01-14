Мэрия: с 1 марта в Калининграде меняется схема общественного транспорта (список)

Мэрия: с 1 марта в Калининграде меняется схема общественного транспорта (список)
Виталий Невар / Новый Калининград
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С 1 марта 2020 года в Калининграде изменится схема движения некоторых маршрутов общественного транспорта. Перемены затронут 9 линий автобусов и микроавтобусов (7,12, 21,30,75, 91,92, 155, 159). Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Автобусы № 7 и № 30: меняются конечные остановки в Московском районе. Маршрут № 7 пойдёт по ул. Киевской, ул. П. Морозова, ул. Коммунистической, ул. Судостроительной, ул. Киевской, далее по маршруту. Маршрут № 30 пойдет по ул. Судостроительной, ул. Батальной, ул. У. Громовой, ул. Карамзина, ул. О. Кошевого в обоих направлениях, исключается заезд на Аллею Смелых.

Автобус № 12: маршрут будет идти с ул. Катина до ул. Левитана с конечной остановкой в обоих направлениях. С ул. Дзержинского автобус пойдет по ул. Емельянова, ул. Энергетиков и ул. Левитана.

Автобус № 21: маршрут изменится в обоих направлениях таким образом — ул. 9 Апреля, Московский проспект с разворотом в районе «Дома Советов», ул. Октябрьская, ул. Багратиона, Ленинский проспект.

Микроавтобус № 75: будет организован заезд в пос. Прибрежное в обоих направлениях.

Микроавтобус № 91: движение будет организовано с разрывным графиком, маршрут продлят до пункта «Технический университет».

Автобус № 155 и № 159: оба маршрута предлагается продлить, чтобы сохранить транспортное обслуживание мотеля «Балтика» и пос. Прибрежное.

Также в мэрии отметили, что с 1 марта увеличится количество автобусов на двух линиях: на маршруте № 23 — до 12 единиц (сейчас 8), на маршруте № 30 — до 17 единиц (сейчас 15). Для организации движения к стадиону «Калининград» и обратно будет организован заезд маршрута № 92 в обоих направлениях.

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