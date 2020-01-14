Пользователи сообщают о сбоях в работе «ВКонтакте»

Пользователи сообщают о сбоях в работе «ВКонтакте»
Виталий Невар / Новый Калининград
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На территории России, включая Калининградскую область, наблюдаются сбои в работе соцсети «ВКонтакте». По данным сервиса Downdetector, первые жалобы от пользователей начали поступать во вторник, 14 января, около 16:00 по московскому времени.

72% пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта, 24% — на отправку сообщений, а 3% не могут зайти в свой аккаунт.

В комментариях на Downdetector можно встретить сообщения от пользователей, аккаунты которых друзья видят как удаленные под статусом «Deleted», хотя при этом он сам свободно заходит на свою страницу.

Предыдущий сбой в работе соцсети был зафиксирован 9 января 2020 года.

Скриншот карты сбоев на сайте Downdetector

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