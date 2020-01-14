Ученый: ничего аномального в погоде этой зимой в Калининградской области нет

В Калининградской области зима 2019-2020 не отличается аномальными погодными явлениями. Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» озвучила кандидат географических наук, главный специалист службы организации научно-исследовательской деятельности БФУ им. Канта Дара Гаева.



«Мы наблюдаем потепление с 80-х годов. Вот, если рассматривать 30-летний период, то это нормальная зима. Ничего аномального здесь нет, потому что мы видим постепенное потепление с каждым десятилетием. <...> За последние 100 лет на 0,8 градуса увеличилась температура [в регионе] и это коррелирует с общим потеплением», — заявила Гаева.

Ученый сообщила, что не может давать прогнозы о том, ждать ли калининградцам похолодания и снега, но отметила, что есть определенная «тенденция», которая может сбыться и в этом сезоне: «Зима у нас очень часто начинается только в феврале, когда море постепенно остывает. Первая половина февраля очень часто холодная по отношению к январю и декабрю. Декабрь вообще в последнее время очень теплый».