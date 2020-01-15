Установлены новые сроки завершения шарообразного здания Музея Мирового океана

Чиновники и очередной подрядчик нового корпуса Музей Мирового океана «Планета океан» договорились сместить сроки завершения шарообразного здания до конца весны 2020 года. Это оговаривается в соответствующих соглашениях, размещенных на портале госзакупок.

Согласно документам, сам корпус теперь должен быть готов до 28 мая. Ранее в контракте оговаривался ноябрь 2019 года. Отмечается, что решение о корректировке графика принято по причинам не зависящим от подрядчика и госзакачика.

Напомним, в конце декабре 2019 года в группе компаний «Ориентир», в состав которой входит генподрядчик «СтройМонолитСервис», сообщили, что треть стекол для нового корпуса музея оказалась бракованной после хранения у предыдущего подрядчика.

Отметим, открытие самого корпуса запланировано не ранее 2021 года. Впереди — внутренние работы, строительство козырька над главным входом и благоустройство прилегающее территории. Все это оцениваются более чем в 1,27 млн руб.