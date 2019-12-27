Треть стекол для нового корпуса Музея Мирового океана оказалась бракованной

Треть стекол для нового корпуса Музея Мирового океана оказалась бракованной
Максим Корончик / Новый Калининград
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Почти треть стекол для нового корпуса Музея Мирвого океана «Планета Океан» оказалась бракованной. Об этом в пятницу «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе группы компаний «Ориентир», в состав которой входит генподрядчик «СтройМонолитСервис».

«Часть строительных материалов находилось на ответственном хранении у экс-подрядчика, а после их передачи 30% стекол, необходимых для закрытия атриума, оказалось бракованными, использовать такой материал в строительстве невозможно и опасно, — рассказали в организации. — Сейчас руководство „СМС“ („СтройМонолитСервис“) приняло решение о самостоятельной покупке всех недостающих материалов и возобновлении работ. Такой шаг позволит компании сохранить темп работ в соответствии с обозначенным графиком и ввести объект в эксплуатацию в установленные сроки».

Ранее в декабре премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе сроков завершения строительства второй и третьей очереди главного корпуса Музея Мирового океана  с 2019 года на 2021-й. До этого глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что строящийся корпус Музея Мирового океана «Планета Океан» считается проблемным объектом Федеральной адресной инвестиционной программы.

В апреле стало известно, что строительство корпуса отстает от установленного графика на год. Контракт с генподрядчиком, компанией «НордИнвестСтрой», был расторгнут в одностороннем порядке. Власти заверили, что объект будет полностью готов в середине 2020 года.

Общая цена контракта на строительство самого корпуса составляет 677,8 млн руб. К марту 2019 года не были выполнены работы на сумму 165,4 млн руб. Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ (заказчик объекта) доверила закончить работы компании из Москвы «Строймонолитсервиc». В июле на завершение строительства корпуса выделили 1,27 млрд рублей.

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