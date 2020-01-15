Стоимость новостроек в регионе выросла на 6% за год

Стоимость новостроек в регионе выросла на 6% за год
Виталий Невар / Новый Калининград
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Новостройки в Калининградской области выросли в цене на 6% за год. Такие данные сообщает «Авито Недвижимость».

Результаты получены по итогам сравнения последних кварталов 2018 и 2019 годов. Рост цены в четвертом квартале 2019 года при сопоставлении с третьим составил 2,9%.

В целом по России за прошедший год рост стоимости на рынке новостроек составил 30%. Рост отмечен во всех регионах, кроме Приморского края. Там цена снизилась на 16%.

Самое сильное повышение зафиксировано в Московской области (+16,4%), Иркутской (+16,1%) и Ленинградской (+15,8%). Московская и Ленинградская области продолжают возглавлять список регионов, где стоимость квадратного метра новостроек самая высокая: в Московской — 94 тыс. руб., а в Ленинградской — почти 81 тыс. руб.


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