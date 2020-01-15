Президент пообещал бесплатную еду школьникам с первого по четвертый класс

Власти решили обеспечить всех школьников, обучающихся в первых-четвертых классах, бесплатным горячим питанием. Об этом в среду, 15 января, заявил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.



Как отметил глава страны, о необходимости такой социальной поддержки шли споры, но было принято решение ее ввести.

«Это, конечно, потребует времени, но в тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Остальных коллег прошу форсировать эту работу, не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах Федерации по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием», — заявил Путин.