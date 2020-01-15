Облвласти посчитали, сколько денег нужно на бесплатную еду в младших классах

На обеспечение бесплатного питания школьников младших классов в Калининградской области потребуется выделение из регионального бюджета почти 350 млн руб. Об этом «Новому Калининграду» сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.
«В случае принятия федеральных законов, предусматривающих обеспечение бесплатным питанием всех обучающихся по образовательным программам начального общего образования, и исходя из утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2019 № 1553-р уровня софинансирования субъекта Российской Федерации из федерального бюджета в размере 77%, дополнительная потребность по указанным обязательствам Калининградской области составит 349,6 млн рублей», — отметил Лысков.
В среду, 15 января в рамках послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о решении о обеспечить всех школьников, обучающихся в первых-четвертых классах, бесплатным горячим питанием. «Это, конечно, потребует времени, но в тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Остальных коллег прошу форсировать эту работу, не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах Федерации по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием», — заявил Путин.
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