Путин допустил внесение изменений в Конституцию

Путин допустил внесение изменений в Конституцию
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент РФ Владимир Путин допустил, что в Конституцию страны будут внесены поправки, касающиеся государственного управления. Об этом он заявил в среду, 15 января, во время послания Федеральному посланию, передает «Интерфакс».

Одна из поправок может касаться введения запрета губернаторам, сенаторам и депутатам Госдумы, премьер-министру, вице-премьерам и министрам иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, позволяющий постоянно проживать в другой стране.

Кроме того, Путин согласен обсудить исключение слова «подряд» в положении о возможности избираться президентом более чем на два срока. При этом он отметил, что не считает это изменение принципиальным.

Кроме этого, Путин предложил дать Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать назначение премьер-министра, вице-премьеров и министров.

В целом Конституция страны не нуждается в изменениях, уверен президент. Однако, с учетом многочисленных вопросов и предложений он предлагает обсудить перечисленные поправки, «важные для развития России как правового и свободного государства», где свободы и права граждан являются приоритетом. Поправки он предложил вынести на референдум.

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