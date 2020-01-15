МЧС по Калининградской области возглавил замглавы управления из Санкт-Петербурга

Временно исполняющим обязанности руководителя управления МЧС по Калининградской области назначен Роман Емельянов, ранее занимавший должность начальника управления гражданской защиты ГУМЧС по Санкт-Петербургу. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.
Емельянов родился в 1978 году в Курске, в 2001 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. Женат, воспитывает двух дочерей.
Как сообщается на сайте МЧС Республики Крым, бывший начальник областного ведомства Аркадий Ожигин, проработавший в этой должности с 2018 года, сейчас назначен на пост главы управления крымского министерства.
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