В Калининграде объявили торги на аренду 11,8 тыс. кв метров акватории Верхнего озера

Конкурсное агентство Калининградской области объявило торги на предоставление в пользование части акватории Верхнего озера. Соответствующий лот размещен на сайте torgi.gov.ru.



Согласно документам, в аренду на 15 лет предлагается взять 11803 кв метров акватории озера. Начальная стоимость лота — 76 483,44 рубля.

Как показывают координаты, предлагаемый в пользование участок расположен в районе пирса, а также здания Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Калининградской области на ул. Курортной.

Заявки от возможных арендаторов принимаются до 20 января 2020 года, а сам аукцион состоится 30 января. Пока заявок нет.

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