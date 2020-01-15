В Калининграде объявили торги на аренду 11,8 тыс. кв метров акватории Верхнего озера

В Калининграде объявили торги на аренду 11,8 тыс. кв метров акватории Верхнего озера
Виталий Невар / Новый Калининград
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Конкурсное агентство Калининградской области объявило торги на предоставление в пользование части акватории Верхнего озера. Соответствующий лот размещен на сайте torgi.gov.ru.

Согласно документам, в аренду на 15 лет предлагается взять 11803 кв метров акватории озера. Начальная стоимость лота — 76 483,44 рубля.

Как показывают координаты, предлагаемый в пользование участок расположен в районе пирса, а также здания Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Калининградской области на ул. Курортной.

Заявки от возможных арендаторов принимаются до 20 января 2020 года, а сам аукцион состоится 30 января. Пока заявок нет. 

Скриншот Googl.maps с отмеченными координатами участка

Летом 2019 года генеральный продюсер фестиваля искусств «Балтийские сезоны» Давид Смелянский заявил, что намерен построить цирк-шапито на Верхнем озере в Калининграде. Форэскиз для проекта под названием «Остров счастья», разработало архитектурное бюро Артура Сарница.



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