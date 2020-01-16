Правительство отменило торги на аренду части акватории Верхнего озера

Правительство Калининградской области отменило торги по предоставлению части акватории Верхнего озера в пользование на 15 лет. Соответствующая информация появилась вечером в среду, 15 января, на портале torgi.gov.ru.



В тексте приказа регионального министерства природных ресурсов и экологии «Об отказе от проведения аукциона» не поясняется, по каким причинам в ведомстве приняли данное решение.

Как писал «Новый Калининград», региональные власти предлагали взять 11803 кв метров акватории Верхнего озера в аренду на 15 лет. Начальная стоимость лота составляла 76 483,44 рубля.

Заявки от возможных арендаторов должны были приниматься до 20 января 2020 года, а сам аукцион наметили на 30 января.