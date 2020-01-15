Директор «Куршской косы»: пробки перед КПП летом 2020-го сохранятся

Директор «Куршской косы»: пробки перед КПП летом 2020-го сохранятся
Виталий Невар / Новый Калининград
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Движение по новой схеме в районе КПП будет организовано не ранее следующего сезона, поэтому сезонные пробки на въезде в национальный парк «Куршская коса» сохранятся и в этом году. Об этом директор нацпарка Анатолий Калина рассказал в интервью «Новому Калининграду».

«Схему движения в районе КПП мы уже проработали и направили в правительство, сейчас ею занимается ДЭП (Дорожно-эксплуатационное предприятие — прим. „Нового Калининграда“), но этот процесс будет закончен к следующему сезону. То есть в этом году пробки будут в любом случае», — сказал Калина.

Новая схема будет предусматривать три полосы на въезд в нацпарк, оборудованные кабинками для взимания платы с посетителей.

Также директор отметил, что нацпарк не планирует повышения цен, в отличие от литовских властей, которые собираются поднять стоимость въезда на свою часть косы в летние месяцы до 30 евро за автомобиль.


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