Калининградская областная таможня не нашла бассейн для плавания

Калининградская областная таможня провалила торги по выбору организации, которая предоставила бы сотрудникам ведомства бассейн для занятия плаванием. Об этом свидетельствует протокол, опубликованный 15 января на портале госззакупок.

Отмечается, что к концу срока подачи заявок для участия в торгах не было подано ни одной заявки. Таможня рассчитывала найти бассейн, где должно было пройти 850 занятий по плаванию с января по декабрь 2020 года. Ведомство готово было заплатить за это 382,5 млн руб.

Отметим, согласно открытым данным, в предыдущие годы областная таможня заключала контракты с Дворцом спорта «Юность».