Калининградская областная таможня не нашла бассейн для плавания

Калининградская областная таможня не нашла бассейн для плавания
Алексей Милованов / Новый Калининград
Все новости по теме: Госзакупки

Калининградская областная таможня провалила торги по выбору организации, которая предоставила бы сотрудникам ведомства бассейн для занятия плаванием. Об этом свидетельствует протокол, опубликованный 15 января на портале госззакупок.

Отмечается, что к концу срока подачи заявок для участия в торгах не было подано ни одной заявки. Таможня рассчитывала найти бассейн, где должно было пройти 850 занятий по плаванию с января по декабрь 2020 года. Ведомство готово было заплатить за это 382,5 млн руб.

Отметим, согласно открытым данным, в предыдущие годы областная таможня заключала контракты с Дворцом спорта «Юность».   

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