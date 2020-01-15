В Балтийске уволили ответственного за воду. Она грязная

В Балтийске уволили ответственного за воду. Она грязная
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Балтийске после жалоб местных жителей на мутную воду из-под крана отправили в отставку главу МУП «Балтвода». Об этом в среду, 15 января, пишет «Балтийский Вестник».

Как отмечает газета, после жалоб глава администрации Сергей Мельников провел экстренное выездное совещание по контролю качества водопроводной воды. Выяснилось, что несколько фильтров на станции обезжелезивания вышли из строя.

«На совещании глава администрации поставил задачу в срочном порядке произвести ремонт существующих фильтров на станции, что позволит восстановить подачу качественной воды», — пишет издание.

Также решено освободить от должности директора предприятия «Балтвода» и назначить исполняющим обязанности его главного инженера.

Реконструкция ВНС-2 длится уже несколько лет, контракт с прежним подрядчиком был расторгнут. В настоящее время заключен контракт на допроектирование. После прохождения экспертизы будут поданы документы на участие в областной инвестиционной программе по достройке объекта.

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