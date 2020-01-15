Мэрия предупреждает, что часть калининградских водоемов в четверг может стать ярко-зеленой

В четверг, 16 января, «Водоканал» будет испытывать сети для поиска скрытых повреждений. Для этого используется красящий фермент, поэтому некоторые городские водоемы могут окраситься в ярко-зеленый цвет, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Химический краситель уранин будет применяться на сетях в районе ул. Харьковской, ул. Вагоностроительной, Правой Набережной. «Возможно поступление окрашенной воды в водные объекты на этих улицах. Уранин — ярко-зеленый реактив органического происхождения. Он абсолютно безопасен для окружающей среды и не несет никакой угрозы здоровью человека, сертифицирован и официально разрешен к применению как красящее вещество для определения утечек на сетях», — заявили в мэрии.

«Питьевая вода в кранах калининградцев цвет не изменит, краситель будут использовать только на сетях хозяйственно-бытовой канализации», — добавили в администрации города.